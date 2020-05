Vallecrosia: riparte il mercato degli ambulanti sul solettone, parola d'ordine sicurezza e distanziamento (foto e video)

Questa mattina ha riaperto anche il mercato ambulante settimanale di Vallecrosia. I banchi sono stati allestiti lungo tutto il solettone ‘SUD’ della via Colombo.



Il mercato è ripartito all'insegna della sicurezza. Tra i banchi sono state prese tutte le misure atte a rispettare il distanziamento sociale tra le persone.



Oltre a questo gli ambulanti indossavano regolarmente tutti i necessari DPI oltre a mettere a disposizione della clientela anche gel disinfettante. Come ha confermato Pino Piccolo, rappresentante di ANVA Confesercenti, Vallecrosia e San Bartolomeo al Mare, sono i primi mercati a ripartire ma non saranno gli unici.

Giovedì sarà la volta di Bordighera e nei prossimi giorni sono attese conferme per il ritorno degli ambulanti anche a Ventimiglia al venerdì, sabato a Sanremo e lunedì ad Arma di Taggia.



L'INTERVISTA A PINO PICCOLO