Per l'emergenza sociale, il Lions Club Imperia Host è sempre più vicino ai più deboli

Il Club Lions Imperia Host è sempre più vicino ai più deboli ed alle persone in difficoltà. Il motto di tutti i Lions è ‘We Serve’ e questo impegno, in modo molto semplice, viene attuato da persone sicuramente più fortunate nei confronti di persone che sono pesantemente toccate anche nei bisogni primari.

E così, per parlare solamente di Covid-19, il Lions Club Imperia Host, guidato dal Presidente Vittorio Adolfo, ha dapprima erogato contributi per 5.000€ a favore delle Case di Riposo Betlemme di Porto Maurizio e Agnesi di Oneglia per l’acquisto di presidi medici necessari.

Ora, quindi con altra modalità, il nostro socio e Presidente di Zona Giuseppe Criscuolo ha consegnato 200 pacchi di viveri direttamente alle Associazioni S. Vincenzo di Oneglia e Porto Maurizio ed ai Centri Caritas Parrocchiali di S. Giuseppe di Imperia e Santa Margherita Vergine e Martire di Pontedassio.

Addetto stampa Walter Norzi