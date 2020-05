Fase 2: Sanremo, domani riaprirà la Piccola Biblioteca della Pigna

Domani, martedì 19 riaprirà con il consueto orario la Piccola Biblioteca della Pigna sita in piazza Capitolo 5. I locali della sala di lettura potranno accogliere, meglio su appuntamento, i lettori che desiderano consultare opere di storia locale, medievistica, musica, arte, spettacolo, letteratura, religione o altro. Viene riattivato il servizio di prestito per i tesserati e riprenderà il book-crossing in piazzetta, con possibilità di libero scambio di libri.



La Piccola Biblioteca, braccio operativo dell'Accademia della Pigna è aperta ogni martedì dalle ore 15 alle 18 e al sabato dalle 9 alle 12. Negli stessi orari gli interessati possono reperire i libri pubblicati dalle edizioni Lo Studiolo. Per gli aggiornamenti si consiglia di seguire la pagina FB Piccola Biblioteca della Pigna, mentre per informazioni e prenotazioni è attivo l'indirizzo e-mail: piccolabibliopigna@gmail.com. Il catalogo online è consultabile gratuitamente all'indirizzo www.pigna.pro