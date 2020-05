Politica |

Elezioni regionali: verso uno scontro Toti-Mannoni per la guida della Liguria ?

Il nome di Maurizio Mannoni, giornalista di Rai Tre ed originario di La Spezia, attualmente sembra aver sorpassato gli altri contendenti al ruolo di leader della coalizione di centrosinistra (Pd, Italia Viva, Movimento 5 Stelle e sinistra) che si presenterà agli elettori.

Maurizio Mannoni e Giovanni Toti

C’è una suggestione che sta circolando con insistenza nelle ultime ore. E’ quella che vede contrapposti per la presidenza della Regione Liguria, alle elezioni che si terranno a Luglio o in Autunno, il Governatore uscente Giovanni Toti ed il giornalista di Rai Tre Maurizio Mannoni. Uno scontro quindi tra colleghi, provenienti uno da Mediaset ed uno dalla Rai, che promette scintille. Il nome di Maurizio Mannoni, originario di La Spezia, attualmente sembra aver sorpassato gli altri contendenti al ruolo di leader della coalizione di centrosinistra che si presenterà agli elettori. Su di lui potrebbe anche giungere il parere favorevole del Movimento 5 Stelle, ormai prossimo all’alleanza in Liguria con il Partito Democratico in linea con il patto di Governo a livello nazionale. Prima di ufficializzare il nome ci sarebbero però da rispettare alcuni passaggi, come la predisposizione del programma elettorale e gli accordi specifici tra le forze della coalizione, che oltre al Pd, ad Italia Viva e al Movimento 5 Stelle comprenderebbe anche altre forze di sinistra. Sul giornalista di Rai Tre potrebbero quindi convergere tutti, sorpassando le differenze interne che rischierebbero altrimenti di tramutarsi in vere divisioni. Tutto sarebbe nato da un’iniziale ipotesi di candidatura di Maurizio Mannoni alle prossime elezioni comunali proprio di La Spezia, previste tra due anni, ma vista la sua dimensione nazionale e l'importante visibilità mediatica il timone è poi girato verso la guida della Regione Liguria. Se le elezioni si terranno a Luglio, come chiede Toti, il centrosinistra non si potrebbe permettere di tergiversare oltre per la scelta definitiva del nome, se invece slittassero in Autunno ci sarebbe più tempo, ma non troppo...

Federico Marchi

