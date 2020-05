Coronavirus, Toti 'bacchetta' Alitalia: "I due voli cancellati sulla tratta Genova-Roma vanno ripristinati"

“Alitalia deve ripristinare i due voli cancellati sulla tratta Genova-Roma a inizio della pandemia, con la fine del picco emergenziale e l’avvio della ripartenza e della Fase due la compagnia di bandiera italiana deve affiancare il nostro paese e fare in modo che l’Italia intera riparta ripristinando i collegamenti tra Genova e Roma, fondamentali per il nostro capoluogo”. Lo chiede il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti nel primo giorno di ripartenza dopo due mesi e mezzo di lockdown.

“La decisione che aveva determinato la cancellazione dei voli –continua Toti –era stata assunta unilateralmente dal vettore e in un momento molto difficile anche per la viabilità autostradale. Adesso c’è bisogno di un cambio di passo generale, da parte di tutti, a supporto della Liguria e della sua mobilità. Non è possibile infatti che mentre ci si avvia nella fase due non ci sia un adeguato investimento da parte di Alitalia verso il nostro capoluogo e un ripristino delle condizioni iniziali. Bisogna che il territorio genovese e ligure sia accessibile e sia adeguatamente sostenuto nella sua ripresa e nel suo rilancio”.