Le voci della ripartenza a Sanremo, anche andare dal parrucchiere oggi ha un sapore speciale: “È stata una lunga attesa” (Video)

Il 18 maggio 2020 è un giorno che parrucchieri ed estetiste non dimenticheranno facilmente. Si torna al lavoro dopo oltre due mesi di chiusura forzata che hanno messo a serio rischio la tenuta economica del settore. C'era grande attesa per la ripartenza e, da questa mattina, le serrande sono di nuovo alzate.

Distanza di sicurezza, sistemi igienizzanti, immancabili mascherine e tutti i presidi per evitare contatti diretti tra clienti e con i clienti, salvo quelli inevitabili. I professionisti del settore hanno messo in campo ogni possibile soluzione per riaprire in piena sicurezza.

Questa mattina siamo stati da 'Sciampo' di Alessio De Lisi, noto salone sanremese che, come tutti i colleghi, ha ricominciato a lavorare nel rispetto delle regole, senza perdere il sorriso e la voglia di ricominciare.