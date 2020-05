Sanremo: lite tra due persone in via Martiri degenera e provoca un 'filotto' di scooter (Foto)

Una lite tra due persone, sembra un italiano ed un extracomunitario per motivi ancora al vaglio degli inquirenti, ha fatto scatenare un ‘quarantotto’, poco dopo le 17.30 in via Martiri a Sanremo, a pochi passi dall’incrocio con strada Rocca.

I due sono entrati in contatto proprio a pochi passi dal parcheggio degli scooter che, alla fine, sono quelli che hanno avuto la peggio. Sul posto sono intervenute due pattuglie della Polizia che hanno sedato gli animi ed avviato le indagini.

I danni, fortunatamente, non sono particolarmente ingenti ed ora gli agenti del Commissariato matuziano dovranno capire come si è svolta la dinamica dei fatti. Lo faranno ascoltando i testimoni ed acquisendo anche le immagini delle telecamere che sono poste proprio sopra il luogo dell’accaduto.