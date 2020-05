Sanremo, incidente in via Padre Semeria: Volkswagen distrugge un furgone parcheggiato. Feriti due 30enni (foto)

Hanno riportato ferite lievi, ma che necessitano di un controllo ospedaliero, i due occupanti della Volkswagen golf che intorno alle 20.15 sono rimasti coinvolti in un incidente ina via Padre Semeria, poco sopra la zona del Carmelo, a Sanremo. Si tratta di due uomini stranieri, di circa 30 anni, che adesso sono stati trasportati all'ospedale di Imperia.

Da una prima ricostruzione pare che il conducente dell'auto stesse guidando a velocità sostenuta e abbia perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro un furgone parcheggiato nella strada limitrofa. L'impatto è stato forte e ha distrutto tutta la parte anteriore del mezzo. La Volkswagen golf, però ha continuato la sua corsa per poi fermarsi un centinaio di metri oltre il punto dell'impatto. Sul posto sono giunti i carabinieri per effettuare i rilievi e, da quanto si apprende, verrà anche eseguito l'alcol test per appurare, o meno, se il conducente abbia guidato in stato di ebrezza. Immediati i soccorsi da parte dei sanitari della Sanremo soccorso e della Ospedaletti emergenza che dopo le prime cure hanno condotto i feriti al nosocomio imperiese.