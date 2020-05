San Bartolomeo al Mare, minaccia il suicidio sull'Aurelia davanti al comando di polizia municipale, anziano salvato dagli agenti

Attimi di panico a San Bartolomeo al Mare, sull'Aurelia lo scorso sabato, quando un anziano, di circa 70 anni ha minacciato il suicidio dicendo di volersi buttare sotto le auto in transito.



L'uomo si era posizionato davanti al comando di polizia municipale. Gli agenti lo hanno visto e sono subito intervenuti per bloccarlo, non senza fatica. È stato necessario anche bloccare il traffico per alcuni minuti.



Sul posto sono poi intervenuti, un equipaggio della croce d'oro e una pattuglia dei carabinieri.