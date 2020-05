Riprendono le messe tra distanziamento, gel igienizzante e termoscanner all'ingresso (Foto e Video)

Il 18 maggio è il giorno della ripartenza anche per l'attività ecclesiastica. Questa mattina erano molti i fedeli che hanno assistito alla prima funzione nella chiesa di San Siro a Sanremo.

Le norme sono stringenti: distanziamento sociale all'interno, gel igienizzante e termoscanner all'interno. A San Siro erano circa una trentina i fedeli, non male per un lunedì mattina. E, come a Sanremo, anche in tutti gli altri comuni le messe sono riprese regolarmente sempre nel rispetto delle norme di distanziamento e con l'immancabile mascherina.

Grande l'emozione anche per Don Alvise che, ai nostri microfoni, racconta le sensazioni di una ripartenza tanto attesa.