Sanremo: una nuova area cani in zona Borgo, sotto al campo 'Pian dei Cavalieri' (Foto)

Proseguono gli investimenti del Comune per i nostri amici a quattro zampe. In questi giorni sono in corso i primi lavori per la realizzazione di una nuova area cani nella zona del Borgo, proprio sotto al campo da calcio 'Pian dei Cavalieri'.

Alla pratica sta lavorando il consigliere comunale Umberto Bellini, con delega agli animali. L'area cani servirà la popolosa zona con uno spazio verde con giochi, panchine, una fontana e, in generale, uno spazio per lo 'sgambettamento' dei cani. L'area cani del Borgo si inserisce nella 'rosa' che ne vede già alcune in città, tutte molto frequentate sia da residenti che da turisti.