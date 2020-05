Sanremo: c’è ancora tempo per iscriversi ai corsi serali attivati dall’Istituto “Colombo” per il prossimo anno scolastico

C’è ancora tempo per iscriversi ai corsi serali pubblici attivati nel prossimo anno scolastico presso l’Istituto “Colombo” di Sanremo, per l’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing (ex-ragioneria). E’ la prima volta che un corso serale interamente statale viene proposto a Sanremo nell’ambito delle scuole secondarie superiori.



Così la referente all’orientamento dell’Istituto, prof. ssa Luciana Biamonti: “Nel prossimo anno scolastico attiveremo il corso di indirizzo AFM (una volta si chiamava ragioneria) e tutti coloro che sono in possesso di un biennio di scuola superiore potranno accedere e frequentare il terzo e quarto anno che verranno svolti in un unico anno scolastico. Per ulteriori informazioni e chiarimenti, gli interessati possono scrivermi all’indirizzo email: orientamento@iiscolombo.org".



"Si tratta comunque di un’ottima opportunità rivolta ai lavoratori per concludere il ciclo scolastico rimasto incompleto e ottenere il diploma di scuola superiore. L’iscrizione può avvenire direttamente online dal sito dell’Istituto: www.iiscolombo.org dove è possibile trovare ulteriori informazioni direttamente nella home page" - conclude la prof.ssa Biamonti