Riva Ligure: disposizioni del Sindaco fino al 2 giugno, obbligo della mascherina anche nelle aree pubbliche

Il Sindaco di Riva Ligure, Giorgio Giuffra, ha assunto una serie di decisioni che ho assunto, di concerto con il Comandante della Polizia Locale, valide da domani fino al 2 giugno prossimo, raccomandando prudenza e responsabilità.

È fatto obbligo di utilizzo delle mascherine, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico del territorio comunale, ad esclusione:

- dei soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti;

- dei bambini con età inferiore ai 6 anni;

- nello svolgimento, in forma individuale, nel rispetto del distanziamento sociale e delle normative vigenti, di attività sportiva;

- nello svolgimento, lungo moli e pennelli, in forma individuale, nel rispetto del distanziamento sociale e delle normative vigenti, di pesca ricreativa in mare;

- nello svolgimento di attività sportiva e/o di pesca ricreativa in mare, è comunque necessario portare con sé una mascherina da indossare nel caso in cui ci si trovi in prossimità di altre persone, nel rispetto del distanziamento sociale e delle normative vigenti.

Sarà obbligatorio per gli esercenti ed i consumatori di cooperare alla tutela dell’igiene dei prodotti in fase di commercializzazione, aderendo alle indicazioni sull’uso di guanti e pratiche di disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna, è fatto obbligo di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, ad eccezione:

- nello svolgimento dell’attività sportiva, è fatto obbligo di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri. È consentito il commercio al dettaglio su aree pubbliche, assicurando tutte le misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi. Sono consentite le visite al cimitero comunale, in forma individuale, nel rispetto del distanziamento sociale e delle normative vigenti, dal lunedì alla domenica, dalle 8 alle 18. Sono interdetti la presenza e gli spostamenti delle persone fisiche nei seguenti luoghi: tutti i giardini, parchi pubblici, aree gioco ed aree verdi attrezzate.

Sono interdetti l'accesso e la permanenza sugli arenili, ad esclusione:

- dei titolari delle concessioni demaniali marittime e/o loro incaricati per lo svolgimento di lavorazioni consentite ai sensi della normativa vigente nell'ambito dell'area in concessione, e nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, con specifico riferimento alle regole anticontagio da SARS-CoV2;

- delle persone intenzionate a svolgere in forma individuale, nel rispetto del distanziamento sociale e delle normative vigenti, pesca ricreativa in mare, limitatamente al tempo necessario al transito per raggiungere moli e pennelli; resta esclusa ogni possibilità di permanenza sull'arenile oltre il transito funzionale all'esercizio dell'attività ricreativa in mare da svolgersi su moli e pennelli;

- delle persone intenzionate a svolgere in forma individuale attività sportiva da esercitare in mare (nuoto, surf da onda, windsurf, canoa, ecc), limitatamente al tempo neccessario ad approntare per l'uso l'attrezzatura; resta esclusa ogni possibilità di permanenza sull'arenile oltre l'esecuzione di attività funzionali all'esercizio dell'attività sportiva da svolgersi in mare e per il tempo strettamente necessario;

- delle persone intenzionate a svolgere in forma individuale attività motoria dinamica (corsa e passeggiata sull’arenile); resta esclusa ogni possibilità di permanenza sull’arenile, oltre la mera esecuzione della stessa;

- è fatto divieto di soffermarsi sull'arenile per finalità diverse da quelle elencate al punto G), in via esemplificativa non è consentito sedersi per prendere il sole o discutere, esercitare attività sportiva sulla spiaggia (es. calcio, beach volley).

“Saranno settimane difficili ed impegnative – evidenzia Giuffra – e niente sarà più come prima. Serviranno prudenza, attenzione e cautela. Stiamo combattendo tutti la stessa battaglia. Il virus non è ancora vinto. Il nostro nemico è lui. Non le persone. Da oggi, cerchiamo di trasformare il distanziamento sociale in distanziamento fisico. Non sarà la mascherina a farci perdere la voglia di sorridere. Di compiere gesti che facciano bene all’umore. Il tempo sarà galantuomo. Agiamo con responsabilità e giudizio. Meglio cento regole che un divieto. Forza e coraggio, Riva. Insieme ce la stiamo facendo! Riva Ligure è avanti”.