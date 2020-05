Nuova scuola a Ventimiglia Alta: la conferenza dei servizi dà l’ok allo studio di fattibilità tecnica ed economica

Importante passo avanti nel progetto del Comune di Ventimiglia per la costruzione di un nuovo edificio scolastico nella città alta, in piazza Funtanin. Si tratterebbe di un plesso che potrà ospitare scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Nei giorni scorsi la Giunta ventimigliese ha preso atto della conclusione positiva della conferenza dei servizi per lo studio di fattibilità tecnica ed economica del progetto. Il 14 marzo scorso si era svolta la riunione tecnica tra tutti gli Enti interessati per valutare l’idoneità del sito.

La nuova scuola della città alta sarebbe una vera rivoluzione per le molte famiglie che vivono nel quartiere storico di Ventimiglia, un servizio richiesto da tempo in una zona molto popolosa.

La Giunta del sindaco Gaetano Scullino, nel prendere atto della positiva conferenza dei servizi, ha dato mandato all’area tecnica del Comune per l’aggiornamento del piano triennale delle opere pubbliche oltre a comunicare ai progettisti le risultanze del procedimento al fine di predisporre gli elaborati necessari per la redazione del progetto definitivo.