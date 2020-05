Emergenza Covid 19: 11mila mascherine per la Città di Ventimiglia e aiuti economici alle fasce deboli dall’imprenditore Rob Thielen

"A nome di tutta la Città di Ventimiglia – dichiarano il Sindaco Gaetano Scullino e l’Assessore Mabel Riolfo – ringraziamo l’imprenditore Rob Thielen per il suo grande gesto di vicinanza e generosità dimostrata in questo periodo di difficoltà in cui versano molte famiglie di Ventimiglia. Con immensa gratitudine lo ringraziamo per la donazione al Comune di Ventimiglia destinata ad aiutare diversi nuclei familiari residenti nel nostro Centro storico, dopo una selezione effettuata dagli Uffici comunali dei Servizi sociali, e per i kit di emergenza e protezione da distribuire alla città”.

Con questo grande gesto sarà possibile aiutare concretamente più di 200 persone, inclusi molti minori, che versano in situazioni sfavorevoli, e che si sono visti peggiorare la propria condizione a causa della inaspettata crisi sanitaria che negli ultimi mesi ha colpito l'intera popolazione mondiale.

La donazione comprende anche 11mila mascherine di cui 1000 modello FFP2 e 1000 guanti monouso, che verranno elargite tra cittadini e operatori sanitari e alle realtà che presentano più bisogno e necessità in questo momento. "Siamo lieti che il Dott. Rob Thielen abbia scoperto il nostro territorio e con esso le bellezza della nostra città, tra cui il centro storico a cui egli è particolarmente legato. Benvenuto a Ventimiglia”.

Rob Thielen ha detto: "Qualche anno fa mi sono avvicinato a Ventimiglia con l'idea di costruire qualcosa di importante, che fosse utile anche per la crescita della comunità locale. Lavorando a stretto contatto con l'amministrazione della città, ho imparato a conoscere meglio le persone del luogo, la profonda cultura che ne è parte, i valori, confermando il mio apprezzamento per l'Italia e per la terra ligure. In questo momento di grandi difficoltà, che ha colpito l'umanità a livello mondiale, ho quindi voluto far sentire la mia presenza anche alla vostra città, attraverso alcuni gesti e donazioni che mi auguro possono portare un po' di serenità e speranza”.