Bordighera: visita del Vescovo a Madonna Dei Fiori in occasione del mese mariano

Martedì 19 maggio serata importante alla chiesa Madonna dei Fiori di Bordighera, con la visita del Vescovo Antonio Suetta per la recitazione del Rosario Mariano.

Per l'occasione le catechiste hanno deciso di realizzare un video per dare visibilità maggiore alla Parrocchia e pubblicizzare il bel presepe permanente all'interno. L'inizio del Rosario Mariano è in programma alle ore 21.



Il video: