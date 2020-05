Bordighera: con il 5x1000 oltre 10mila euro all'Istituto Internazionale di Studi Liguri

L’Agenzia delle Entrate ha in questi giorni comunicato che tramite la scelta fatta con il 5x1000 l’Istituto Internazionale di Studi Liguri di Bordighera ha ottenuto quest’anno il contributo di euro 10.715,73. "Un importo molto importante in questo particolare momento di difficoltà finanziaria ed operativa, acuita dall’emergenza Covid 2019 che ha imposto la temporanea chiusura delle proprie sedi operative. - spiegano dall'Istituto - Ai Soci, agli Amici e ai Sostenitori che si sono impegnati personalmente per sostenere la scelta del 5x1000 vanno quindi i più sentiti ringraziamenti".



"Auspichiamo che anche quest’anno tale preferenza possa essere nuovamente accordata all’Istituto Internazionale di Studi Liguri (codice fiscale 81001210087).- proseguono - Questo sostegno permetterà anche nel prossimo futuro alla Sede Centrale di Bordighera al Museo Bicknell e alle varie Sezioni sparse sul territorio ligure e piemontese di proseguire l’intensa attività di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale della Liguria".



"Dal 1947 l’Istituto è imprescindibile punto di riferimento nella comunità scientifica italiana ed europea, con importanti riconoscimenti e attestati da parte del Ministero, della Regione Liguria e delle Università italiane e straniere. - concludono - Una semplice firma è fondamentale per sostenere l’Istituto Internazionale di Studi Liguri e il Museo Clarence Bicknell di Bordighera!"