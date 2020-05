Arma di Taggia: la gattina Sissi aspetta di essere adottata

Lei è Sissi ha un anno e mezzo ed è sterilizzata, ora è in stallo ad Arma di Taggia. Purtroppo fino ad oggi non ha avuto una vita facile. Chiediamo il vostro aiuto per trovare, finalmente, una famiglia che le sappia trasmettere amore, perché se lo merita e sicuramente lei saprà contraccambiare una volta che si sentirà al sicuro.

Per poterla adottare potete telefonare ad Emanuela al numero 3393670333