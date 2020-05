"Percorsi di pietra": il documentario nell'entroterra imperiese di Roberto Pecchinino

Un viaggio alla scoperta dell'entroterra imperiese, dove civiltà e cultura contadina del Ponente Ligure si rivelano nelle immagini del documentario. Con naturale semplicità verranno descritti i nostri Paesi, le vie agro-pastorali e le esperienze di vita. Dai muri a secco alle opere murarie più importanti, dalla vita trascorsa tra gli ulivi alle lunghe passeggiate nei sentieri dell’entroterra e non solo…

Nel finale sono inseriti tutte le persone che hanno collaborato alla realizzazione di questo documentario, che è stato uno dei primi a valorizzare l'entroterra imperiese e le vie agro-pastorali. Vorrei comunque ringraziare Giampiero Layolo per la ricerca storica, l'attore Franco Carli, che ha prestato la sua voce al documentario. Franco, un amico indimenticabile, la sua scomparsa ha lasciato un vuoto non solo nel campo teatrale ma anche nel panorama culturale di tutta la provincia.

Il video è visibile anche al link: https://vimeo.com/419156160

Un ricordo a Teresio Pallanca, l'attore dialettale che nei vari dialetti dell'entroterra, faceva rivivere gli usi e costumi dei contadini. Una particolarità, questo video era stato consegnato alle scuole, e la Provincia mi aveva chiesto di fare una traduzione dei monologhi di Teresio, perchè non tutti i ragazzi delle scuole riuscivano a capire il dialetto. Credo che “Percorsi di Pietra” sia stato l'unico documentario e forse lo è ancora, ad aver i sottotitoli in italiano, quando ci sono dei dialoghi in dialetto del ponente ligure.