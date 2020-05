Per l'emergenza sanitaria a Ventimglia, la Lega dona materiale alla squadra di Protezione Civile

La sezione della Lega di Ventimiglia, insieme al suo commissario Provinciale On. Flavio Di Muro e ai suoi eletti in comune, ha voluto donare materiale alla squadra di Protezione Civile di Ventimiglia per esprimere la propria gratitudine e vicinanza, "soprattutto in un momento così delicato per l'emergenza Coronavirus dove la Protezione civile si è dimostrata veramente insostituibile".