Olvetta San Michele: i ringraziamenti dalla Protezione Civile alla signora Marisa e ai suoi collaboratori

Una delegazione dell’Associazione Volontari Sanremo martedì scorso ha incontrato alcune persone che si prodigano per gli altri in questo difficile momento.

“Certo questi sono tempi impegnativi per chi opera in protezione civile come la nostra associazione - si spiega nel comunicato -, ma quando si riesce è bello incontrare personalmente chi con il suo contributo ci sostiene e mostrare concretamente come è stato utilizzato.

Martedì scorso una delegazione guidata da Giordano Valerio, ex presidente e volontario fondatore, ha incontrato per ringraziare di persona nel suo negozio a Fanghetto la signora Marisa e i suoi collaboratori.

Nell’occasione si è guardato insieme il sanificatore per ambienti e mezzi comprato anche con il loro contributo e si è vissuto, anche se con le dovute distanze, uno di quei momenti di convivialità di cui abbiamo tanta nostalgia. La signora Marisa non ci ha lasciato andare via a mani vuote neanche in questa occasione consegnandoci un cartone di generi alimentari per le famiglie bisognose.

Si ringrazia, per il contributo del sanificatore, anche la famiglia di Marco Gasparini e Roberta Decisè. Con un sorriso dietro le mascherine ci si saluta sperando di rivederci ancora per festeggiare senza paure e timori. Forza e coraggio che ce la faremo”.