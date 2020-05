Emergenza Covid-19: ANPAS, CRI E CIPAS “Ambulanze sempre sanificate anche senza il contributo di Regione Liguria”

In merito alle informazioni apparse sugli organi di stampa nella giornata di ieri, secondo le quali il servizio delle ambulanze dedicate ai pazienti CoViD-19 sarebbe stato sospeso nelle province di Genova, Imperia e Savona e, pertanto, tutti i trasporti di pazienti dovrebbero essere effettuati con i medesimi mezzi, senza riguardo per la patologia e per le condizioni di salute del paziente, ANPAS Comitato Regionale Liguria, CRI Comitato Regionale Liguria e CIPAS intervengono con alcune precisazioni “nell’interesse di un’informazione corretta e veritiera alla popolazione”.

“A prescindere dalla presenza di specifiche sedi di ambulanza, dedicate in via prioritaria al servizio CoViD-19 su base 24/7 – si spiega nella nota -, le Pubbliche Assistenze ANPAS e CIPAS e i Comitati CRI della Liguria continueranno ad utilizzare, per il soccorso e il trasporto di pazienti CoViD-19 (positivi o sospetti) ambulanze idoneamente allestite con isolamento del vano sanitario dal vano guida, i cui equipaggi - debitamente formati - indosseranno la dotazione di DPI ‘rinforzata’ già prevista ed eseguiranno ciascun intervento secondo i protocolli operativi del Servizio 118 Liguria Soccorso.

Dopo ciascun intervento, ogni ambulanza continuerà ad essere sottoposta a procedure di sanificazione profonda, con attrezzature e prodotti certificati, sia presso gli Ospedali che presso le sedi operative di ciascuna Pubblica Assistenza ANPAS e CIPAS e di ogni Comitato CRI (come peraltro è sempre accaduto e sempre accade, anche in situazioni di normale operatività).

Pur consapevoli della decisione dell’Amministrazione Regionale di non erogare più la quota di rimborso specifico per ‘ambulanze CoViD-19’ (pari a 95,00/giorno per ciascuna sede attiva con mezzi dedicati), le Pubbliche Assistenze ANPAS e CIPAS e i Comitati CRI della Liguria continueranno a sostenere, anche senza certezza di ulteriori contribuzioni pubbliche, ogni spesa necessaria ad assicurare gli elevati standard di servizio mantenuti sino ad oggi, nell’interesse dei pazienti assistiti e della loro salute”.

"Non esporremmo mai coscientemente i nostri pazienti e i nostri operatori a rischi per noi inaccettabili - dichiara Risso, presidente Anpas -. Non importa se i rimborsi ad oggi ricevuti non coprono i costi sostenuti, né importa se i DPI ed i presidi consegnati dal Sistema Sanitario Regionale non coprono il fabbisogno: continueremo ad acquistarli e ad utilizzarli secondo quanto previsto dai protocolli".

"Per quanto riguarda la determina adottata dall’ASL5 Spezzino invece, questa riguarda un solo operatore commerciale privato, legato all’Azienda Sanitaria da un contratto di appalto, che eroga servizi di trasporto ordinario in ambulanza. Senza entrare nel merito del provvedimento, la determina in questione evidenzia chiaramente i costi di reperimento sul mercato privato dei servizi necessari per la gestione di una emergenza epidemica come quella che stiamo vivendo".

"Il soccorso agli ammalati e la tutela della salute - continua Risso - rappresentano la missione volontaria e l’assoluta priorità delle Pubbliche Assistenze ANPAS e CIPAS e della Croce Rossa Italiana, oggi come ieri. Questa missione non è mai stata abbandonata e non potrà mai esserlo, a maggior ragione nel corso di un’emergenza sanitaria globale senza precedenti. Ciò, prescindendo del tutto da considerazioni di ordine economico, che pure richiedono alle Organizzazioni di Volontariato uno sforzo immane, sostenuto dalla generosità e dall’affetto della popolazione".