Durante l'emergenza sanitaria a Vallecrosia, ecco le attività svolte dall'associazione ‘Pescatori-Amici del mare’

L’associazione ‘Pescatori-Amici del mare’ fa il punto delle attività svolte anche durante l’emergenza Covid 19.

“Il direttivo vuole elogiare i suoi soci che durante questi anni con sacrifici e impegno fisico ed economico hanno reso possibile far crescere l'associazione, creando in una porzione di spiaggia un un angolino accogliente per i suoi soci ed un impatto estetico ambientale anche per i cittadini. Oltre al proficuo impegno durante le feste natalizie - sbarco della befana e il carnevale dei bimbi contribuendo alla distruzione di bugie e caramelle - l’associazione in questo particolare momento ha voluto contribuire con alcune donazioni in favore della Croce Azzurra oltre che alcune donazioni di pacchi alimentari col fine di aiutare coloro che hanno attraversato un periodo difficile. Siamo al lavoro per dare un contributo alla città e con questo comunicato il Presidente, il vice Presidente, il segretario e tutti gli addetti alla spiaggia ringraziano tutti i soci per la loro importante disponibilità in favore della comunità”.