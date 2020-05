Domani la riapertura dei ristoranti, ma i clienti avranno voglia di tornare a mangiare fuori? Ecco il risultato del nostro sondaggio

Domani è il giorno tanto atteso, quel 18 maggio che sa di ripartenza per chi sceglierà di riaprire rispettando le norme concordate tra Governo e Regioni. Bar e ristoranti potranno riaprire al pubblico (anche se in molti hanno annunciato di non voler ricominciare) seguendo le norme di distanziamento e di sicurezza. Ma i clienti avranno voglia di tornare a mangiare fuori?

Le condizioni non sono certo quelle di un tempo e, tra mascherine e distanziamenti, qualcuno potrebbe sentirsi inibito. Per contro, in molti hanno voglia di tornare ad avvicinarsi alla normalità e, quindi, aspetteranno con trepidazione l’occasione per per tornare ad assaporare i propri piatti preferiti.

Tornerete subito al ristorante o aspetterete? Lo abbiamo chiesto ai nostri lettori con un sondaggio sulla nostra pagina Facebook e la risposta è stata netta: il ‘no’ ha prevalso con uno schiacciante 77%. Pare, quindi, che la maggioranza non sia ancora pronta a un ritorno alla normalità con una serata al ristorante. Ma si spera che, con il passare dei giorni, i comprensibili timori possano svanire e lasciar spazio alla voglia di uscire di casa per una cena.