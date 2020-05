Emergenza Coronavirus: calano ancora i positivi in Liguria, -67 rispetto a ieri. Nove decessi nelle ultime 24 ore

Alla vigilia della ripartenza il trend dell’epidemia in Liguria si conferma in discesa. Nelle ultime 24 ore i positivi sono scesi di 67 unità assestandosi a un totale di 4473 casi. Sono nove i deceduti in più rispetto a ieri, che portano il totale a 1353 vittime dall’inizio dell’emergenza. Gli ospedalizzati sono 384 (-11), 24 dei quali in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva, invece, sono 1276. Il totale del test effettuati ammonta a 80154 (2086 più di ieri).

I casi divisi per province:

Imperia 650

Savona 733

Genova 2899

La Spezia 187

In fase di verifica 4

Gli ospedalizzati:

Asl1 64 (5 in terapia intensiva) -11 rispetto a ieri

Asl2 70 (5) -1

San Martino 58 (7)

Evangelico 13 (0) -2

Galliera 64 (0) -6

Gaslini 2 (0)

Asl3 Villa Scassi 44 (3) +2

Asl3 Gallino 0 (0)

Asl4 Sestri Levante 30 (0)

Asl4 Lavagna 0 (0) -2

Asl5 39 (4) -1

Sono 2072 i soggetti in isolamento domiciliare (-66). I clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) sono 2017 (+10), mentre i guariti con due test negativi sono 3331 (+106).

Sorveglianza attiva:

Asl1 137

Asl2 355

Asl3 323

Asl4 266

Asl5 195