San Bartolomeo al Mare: in Piazza Andrea Doria, piantumati i lecci. Sostituiscono i pini che erano stati tagliati a inizio anno

Sono stati piantumati in Piazza Andrea Doria i lecci che sostituiscono i pini che erano stati tagliati a inizio anno. Il leccio è una pianta autoctona a tronco lungo, una delle più comuni nei nostri climi, e viene spesso utilizzata per definire i confini. E' una pianta sempreverde ed estremamente longeva. "Con questo intervento - spiega Rino Marescalco, Consigliere delegato al verde pubblico - chiudiamo la controversa questione dei pini di Piazza Andrea Doria, mettendo a dimora alberi che non procureranno i problemi dei pini anche perché correttamente distanziati. Già ora la piazza appare molto più accogliente".