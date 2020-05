L'emergenza Covid-19 e gli effetti sull'ambiente: ne parliamo con I Deplasticati, tra mascherine abbandonate a terra e cattive abitudini che sembrano tornare (Video)

Tra i molti effetti collaterali dell'emergenza Covid-19 non si possono sottovalutare gli effetti sull'ambiente. Se da un lato nelle settimane di lockdown la natura sembrava tornata alla conquista di spazi ormai sottratti da tempo, dall'altro tutti i presidi anti contagio possono rappresentare un pericolo per l'ambiente se gestiti con superficialità.

In questi giorni capita spesso di vedere mascherine o guanti abbandonati a terra, il che contribuisce non solo a creare un'immagine trasandata della nostra città, ma soprattutto riporta alla luce la piaga dell'abbandono di rifiuti. Senza dimenticare che, proprio durante i due mesi di emergenza, qualcuno sembra aver dimenticato le regole di conferimento dei rifiuti ed è tornato a lasciare i sacchi per strada con tutte le conseguenze del caso.

Ne parliamo oggi con Barbara Blengino, una delle colonne dell'associazione sanremese 'I Deplasticati', nata a febbraio del 2019 e attiva in città con molte iniziative 'green'. Dalla pulizia delle spiagge alla raccolta dei mozziconi, passando per l'adozione delle aiuole e gli incontri con le scuole, I Deplasticati sono ormai simbolo di chi vuole fare qualcosa per il bene del prossimo. Ma come stanno affrontando la difficile convivenza con la pandemia?

L'intervista a Barbara Blengino (I Deplasticati)