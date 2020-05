Imperia: la nostra lettrice Margherita chiede il rinvio dei lavori previsti alla piscina 'Cascione'

La nostra lettrice Margherita Gnaccolini ci contatta per chiedere un rinvio dei lavori previsti alla piscina 'Cascione' di Imperia.

Scrive Margherita Gnaccolini: “Ho letto che la piscina rimarrà chiusa, dato che a giugno sono previsti i lavori sulla vasca grande. Tenuto conto che nel 2019 la piscina ha chiuso il 15 giugno e riaperto alla fine di dicembre (anziché a metà settembre come previsto), è rimasta aperta due mesi e poi chiusa per Covid. Mi sembrava una questione di buon senso riaprire e rimandare i lavori al prossimo anno. Bisognerebbe tener conto anche della situazione attuale e del fatto che siamo rimasti chiusi in casa per tanto tempo e quindi il desiderio e la necessità di fare dello sport mi sembrano più che logici. Spero che altri utenti si uniscano alla mia protesta e che i responsabili ci ripensino”.