Frattura nella maggioranza a Ventimiglia, Ioculano: “Un sindaco 'equilibrista', sono andati in frantumi”

Dopo il travagliato consiglio comunale di ieri sera, il consigliere comunale di opposizione ed ex sindaco Enrico Ioculano va all'attacco dell'amministrazione e del sindaco Gaetano Scullino sulla pratica che ha visto spaccarsi la maggioranza. Al centro della discussione l'eventuale via libera a quattro medie strutture di vendita nella zona di Bevera, una questione molto discussa in città e anche tra i banchi del consiglio.

“Ieri sera si è celebrata la frantumazione della maggioranza con battibecchi incredibili e continue contraddizioni - dichiara Ioculano alla nostra redazione - chi diceva che era stata approfondita, chi che era stata discussa, chi in commissione ha votato a favore e poi in consiglio ne chiede il ritiro mentre il sindaco qualche giorno fa sosteneva che ci fosse compattezza assoluta. Tutto un bluff”.

“Su una delle pratiche più importanti per la città la maggioranza si rivela non all'altezza - conclude Ioculano - ci pare un sindaco 'equilibrista' in una maggioranza in frantumi”.