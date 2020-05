Lockdown e Fase 2: in vista del 18 maggio, a Triora permessi per la raccolta funghi con lo sconto fino al 15 giugno

Visto che dal 18 maggio si potrà tornare a raccogliere i funghi, il Comune di Triora ha recentemente approvato la proroga dei termini per ottenere lo sconto sull'acquisto di un permesso. Di solito le domande andavano presentate al più tardi entro fine marzo ma con il lockdown prima e il passaggio alla Fase 2 poi, l'amministrazione del paese delle streghe ha pensato di venire incontro agli amanti di questa attività.

La scadenza è stata posticipata al 15 giugno. Complice la pioggia dei giorni scorsi, i boschi trioraschi potrebbero presentarsi ricchi di funghi e la riapertura dal 18 maggio potrebbe invogliare tanti cercatori vecchi e nuovi. Del resto non bisogna dimenticare che Triora gode di una considerevole estensione territoriale con un patrimonio boschivo invidiabile.

Il Comune dal 2019 applica uno sconto del 20% sulle tariffe. Quindi, quanto costa poter andare alla ricerca di funghi a Triora?

Una buona notizia per tutti gli interessati. Rispetto al 2019 le tariffe non sono aumentate. Anche per quest’anno si applicheranno i seguenti prezzi:

- permessi annuali per residenti € 10,00

- permessi annuali per non residenti € 65,00

- permessi mensili per non residenti € 30,00

- permessi settimanali per non residenti € 15,00

- permessi giornalieri per non residenti € 10,00

Si potrà andare alla ricerca dei funghi anche nella foresta demaniale del Gerbonte, con un permesso di 10 euro per residenti.

Il Comune ha pensato anche a chi potrebbe essere interessato alla ricerca. Infatti, per questo motivo il comune ha ripartito una serie di permessi speciali:

- 50 permessi per ricercatori per la raccolta funghi nei terreni di proprietà comunale in Francia (Sanson-Collardente) al costo di 110 euro cadauno; una tariffa comprensiva della raccolta anche nei terreni in Italia.

- 50 permessi annuali da euro 150,00 per ricercatori per la raccolta funghi nei terreni di proprietà comunale in Francia (Sanson-Collardente)e nella foresta demaniale di Gerbonte;

- 40 permessi annuali da 40 euro per ricercatori limitatamente alla foresta demaniale di Gerbonte;

- 40 permessi annuali da 40 euro per ricercatori limitatamente alla foresta di Sanson.