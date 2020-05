Emergenza sociale a Bordighera: grande afflusso presso la CRI per ritiro pacchi alimentari

Anche oggi grande afflusso di persone a ritirare il pacco di generi alimentari presso la Croce Rossa di Bordighera (fornitura odierna a più di 200 persone). Durante la mattinata, alla presenza del Vice Sindaco Bozzarelli, il Comitato Risveglio Borghettino ha donato un grande frigorifero per conservazione alimenti freschi, il Rotary Club Sanremo Hanbury ha donato generi alimentari per un importo di 500 euro e l'Olearia di Andretti ha donato 100 bottiglie di olio. Il Presidente CRI Palmero ha ringraziato per questa generosità spontanea tutti coloro che effettuano donazioni e si affidano all'Ente da lui presieduto quale garante del Servizio.