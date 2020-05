Ressa al Palasalute di Imperia, l'Asl1 risponde alla protesta dei pazienti: “Fondamentale il rispetto dell'orario di prenotazione”

A seguito del nostro articolo odierno sul troppo affollamento al Palasalute di Imperia, l'Asl1 interviene con le dichiarazioni di Carlo Amoretti, direttore del Distretto Sanitario.



Spiega Amoretti: “La situazione di assembramento esterno al Palasalute, segnalata negli articoli, è legata al necessario distanziamento sociale ma soprattutto è determinata dal fatto che spesso le persone si presentano molto in anticipo rispetto all'orario indicato di prenotazione per il prelievo o la visita, cercando di entrare nella struttura. Con la riapertura graduale dell'attività ambulatoriale da lunedì, sarà ancora più fondamentale che i cittadini rispettino l'orario di convocazione al fine di garantire la distanza di sicurezza sia all'interno che all'esterno del Palasalute, oltre ad indossare la mascherina”.



“Personalmente - prosegue amoretti - ieri mattina sono stato più di un'ora al triage di ingresso, nel momento di massimo afflusso. Tutti sono entrati con precisione all'orario di prenotazione. Si è verificato un periodo di attesa, massimo di 15 minuti, per coloro che dovevano accedere agli sportelli, ad esempio per fare una richiesta di cambio medico o altre necessità. Da lunedì, l'attesa all'esterno verrà ulteriormente regolamentata attraverso una segnaletica per ricordare il mantenimento del distanziamento sociale e le modalità di accesso ai servizi, che, ricordiamo, ad oggi sono, per la maggior parte, su prenotazione. Si ricorda che molte pratiche, come anche il cambio del medico, possono essere svolte anche on line e comunque per ogni comunicazione all'anagrafe si può inviare una mail a im.anagrafesanitaria@asl1.liguria.it”.



“Siamo in una fase di graduale ripresa delle attività, confidiamo nella collaborazione da parte di tutti i cittadini - scrivono dall'Asl1 - a tal proposito, per maggiori informazioni, è possibile contattare il Distretto di Imperia ai seguenti numeri, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 13. Prenotazioni visite urgenti 0183 537441, prenotazioni esami 0183537513, informazioni 0183 537504 o 0183 53751. Oppure telefonare all'Ufficio Relazioni con il Pubblico di ASL1 al numero 0184 536 656 dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13”.