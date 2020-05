Verso la ripartenza, Conte: “Affrontiamo un rischio calcolato nella consapevolezza che la curva epidemiologica potrà tornare a salire” (Video)

In serata il premier Giuseppe Conte è intervenuto in conferenza stampa per illustrare le linee guida per la ripartenza concordate con le Regioni.

“C’è voglia di ricominciare, ma serve prudenza e anche gli Enti locali dovranno assumersi le loro responsabilità - ha dichiarato Conte - dalle Regioni arriveranno dati puntuali e specifici per tenere sotto controllo la curva epidemiologica ed eventualmente intervenire con misure restrittive. Le Regioni collaboreranno con noi per far rispettare le regole in tutte le attività”.

“Sono stati elaborati protocolli che serviranno per garantire la sicurezza - ha aggiunto Conte - stiamo affrontando un rischio calcolato nella consapevolezza che la curva epidemiologica potrà tornare a salire. Stiamo affrontando questo rischio e dobbiamo accettarlo, altrimenti no potremmo mai riaprire”.

Oltre alle linee guida già annunciate stamattina e alle riaperture previste da lunedì, è stata annunciata anche la riapertura di cinema e teatri per il prossimo 15 giugno.