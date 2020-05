Ventimiglia: dopo il Consiglio di ieri Forza Italia chiede un chiarimento interno e poi parlerà con il Sindaco

“Sicuramente è necessario un confronto ed un chiarimento, perché quella portata ieri sera in Consiglio comunale è una pratica estremamente delicata ed il partito ha deciso di approfondire con una riflessione interna. E ieri sera è stato chiesto semplicemente il ritiro della pratica”.

Lo ha detto Filippo Bistolfi, esponente ventimigliese di Forza Italia, a poche ore dal Consiglio comunale della città di confine, che ci ha consegnato una maggioranza un po’ frammentata, in particolare sulla votazione della pratica relativa al polo commerciale che potrebbe sorgere nella zona di Bevera.

“Come maggioranza eravamo tutti concordi sul ritiro della pratica – ha proseguito Bistolfi – e come partito ci siamo astenuti. Sicuramente servirà un chiarimento interno con il Consigliere D’Andrea ed il nostro Assessore. Una cosa però deve essere chiara: chi sta tentando di mettere in difficoltà Forza Italia, non ci riuscirà”.

Bistolfi ha anche confermato che, nei prossimi giorni sono previsti incontri interni a Forza Italia: “Affronteremo una discussione interna e mercoledì parleremo con il coordinatore regionale e, quindi, ci vedremo con il Sindaco ed il resto della maggioranza. E’ previsto anche un tavolo tra il coordinatore regionale ed il primo cittadino. La linea del partito deve essere univoca e, al termine degli incontri dovremo essere tutti concordi su quale tenere”.