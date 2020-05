Ventimiglia, consiglio comunale di ieri sera, De Leo: "Con il ritiro di 6 pratiche, spaccatura netta nella maggioranza"

"La maggioranza a guida Scullino esce frantumata dal Consiglio Comunale di ieri sera 15 maggio. Non immaginatelo peró come un evento circoscritto solo a quanto successo in Consiglio Comunale ieri sera a Ventimiglia”. A dirlo è il consigliere comunale di minoranza Mimmo De Leo che spiega: “Ieri il ritiro di 6 pratiche, di cui 4 decisamente importanti per la nostra città, ha acclarato quanto ormai circolava da settimane all’interno della maggioranza di centro destra: una spaccatura netta. Ci ricorda un episodio di qualche mese fa, una riunione di Giunta dove veniva richiesto agli assessori di votare immediatamente una pratica ‘fuori sacco’ (non concordata), che mandava su tutte le furie l’Assessore Mabel Riolfo con conseguente scontro Lega-Sindaco e cacciata dell'assessore dalla stanza decisionale”.



“Non è preistoria quanto accaduto in maggioranza – continua De Leo - con la sostituzione improvvisa del consigliere Bevilacqua in protezione civile col vicesindaco Bertolucci. Non si capisce ancora, inoltre, se all’interno della Giunta l’Assessore De Villa rappresenti o meno il gruppo di Forza Italia. Neppure si sa quanti esponenti di maggioranza (parrebbe tanti) siano irritati dal comportamento del Sindaco per i suoi balletti in terrazza, per il mancato coinvolgimento nelle decisioni (vedi rifacimento marciapiedi d'estate con problematiche per i commercianti), per l'assenza di consultazione degli stessi nella conduzione dei lavori politico-amministrativi: giusto la settimana scorsa tanti hanno inveito contro il Sindaco che annunciava importanti cambiamenti per il mercato del venerdì. Questi, e molti altri fatti – conclude il consigliere d’opposizione -, dimostrano quanto siano ormai logori i rapporti all’interno dell’amministrazione comunale dopo nemmeno 1 anno: se non superati le conseguenze saranno negative e a danno della città”.