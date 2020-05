Da lunedì i ristoranti possono riaprire, ma i clienti hanno voglia di tornare a magiare fuori? Rispondi al nostro sondaggio

Lunedì è il giorno della grande riapertura per bar e ristoranti che potranno iniziare a ospitare clienti dopo aver lavorato solo con delivery e take away. Le norme sono stringenti, le distanze di sicurezza dividono l’opinione pubblica, ma è l’unica via per poter aprire di nuovo i locali.

Resta una grande incognita: i cittadini andranno voglia di tornare a mangiare fuori? Le circostanze non sono delle migliori e per molti è difficile far quadrare i conti. Ma, per contro, c’è anche tanta voglia di distrazione e leggerezza.

Sulla nostra pagina Facebook ufficiale vi proponiamo il sondaggio: andrete subito a mangiare fuori? Perché se da un lato è importante che i ristoranti ripartano, è altrettanto cruciale che tra la gente ci sia la voglia di tornare a sedersi a tavola. Potrete rispondere sino alle 19 di oggi.