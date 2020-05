Sanremo: scomparsa di Angelo Moroni, il ricordo e il cordoglio del professor Vittorio Bertellotti

“L'addio al nostro mondo terreno di Angelo Moroni non ha rattristato solo il settore del calcio ma ha accomunato tutte le discipline e società cittadine che lo conoscevano e che, come lui, hanno portato in alto i valori educativi e formativi dello sport. Angelo adorava i giovani che correvano sui campi e, ultimamente, lasciata la sua missione sui terreni di Pian di Poma, veniva a farci visita sulla pista di atletica. In particolare parlava della origine della sua passione calcistica, del dopoguerra, dei sacrifici e delle rinunce affrontate, che oggi, molti giovani non accettano. Condividevo con lui tante verità; il discorso andava, poi, al preside Stefano Ferrari, che lo considerava un maestro non solo di calcio ma di vita e gli affidava le squadre di Istituto, che finivano per essere tra le migliori d'Italia.

Con Angelo ho effettuato due bellissime trasferte, finali nazionali scolastiche, a Brescia e a Tirrenia, conclusesi con due podi, due secondi posti. Ricordo il suo modo di accostarsi ai ragazzi, tutti tra i 14 e i 15 anni, tra l'affettuoso e il burbero; lo spogliatoio era un'aula di tenerezza mescolata alla grinta, che, forse, nessun professore sapeva utilizzare nelle altre materie. Molti di loro, oggi, occupano posti di responsabilità nella politica e nell'imprenditoria cittadina. Sono certo che se lo ricorderanno a lungo e lo ringrazieranno tutta la vita. Con lui, il mondo del calcio, quello dei pionieri e il mondo dell'Atletica non sono mai stati così vicini.

Vittorio Bertellotti”.