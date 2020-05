Ventimiglia: il Sindaco Scullino annuncia i dati relativi al Coronavirus, 61 i contagiati e 14 i morti dall'inizio dell'emergenza

Consiglio comunale in streaming, non senza difficoltà, questa sera a Ventimiglia, con l’utilizzo della piattaforma telematica ‘zoom’. All’inizio dell’assiste comunale della città di confine, il Sindaco ha snocciolato i dati relativi all’emergenza Coronavirus.

Fino ad oggi, infatti, Alisa e la Regione hanno fornito i dati regionali e non provinciali, se non quelli relativi ai decessi. A Ventimiglia, come annunciato dal Sindaco Scullino, sono stati 61 i positivi al Covid-19 dall’inizio dell’emergenza. Sono stati, fino ad ora, 14 i morti e 20 i guariti.

Ad oggi sono 8 i ventimigliesi ricoverati in ospedale e 19 sono quelli in casa, in sorveglianza attiva. Al momento nessun cittadino frontaliero è stato o è in terapia intensiva.