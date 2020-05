Ricerca quotidiana di 'piante insolite' per l'agricoltore-scrittore Marco Damele: ecco la 'Nepeta cataria'

In questi anni l'agricoltore-scrittore Marco Damele ha iniziato una ricerca quotidiana di piante insolite e curiose da inserire nel suo 'Giardino della Biodiversità' e grazie al consiglio di Monica, vivaista di Vallecrosia ha trovato di recente anche la 'Nepeta cataria', comunemente conosciuta come l'erba gatta o gattaia, una specie perenne del genere Nepeta appartenente alla famiglia delle Lamiaceae, originaria dell'Europa meridionale e orientale, del Medio Oriente, dell'Asia centrale e della Cina.

Il nome 'gattaia' deriva dall'intensa attrazione che la maggior parte dei gatti hanno verso questa pianta profumatissima che viene anche ampiamente utilizzata in erboristeria come ingrediente per sciroppi, tisane e infusi, apprezzata per le sue proprietà sedative e rilassanti.

La Nepeta è coltivata come pianta ornamentale e raggiunge dai 50 cm fino al metro di altezza, resiste bene alla siccità, al caldo ed è molto ricercata nei giardini come aromatica e come repellente per mosche e zanzare, ma anche per le sue qualità attrattive nell'ospitare gatti e farfalle (la pianta, nelle foglie, nei fusti e nelle radici contiene nepetalattone, una sostanza chimica che è un analogo dei feromoni del gatto, che svolge un'attività neuroattiva nei suoi confronti provocando uno stato di agitazione con comportamenti simili a quelli tenuti durante l'accoppiamento).

La pianta comunque non è tossica ma agisce solo come stimolante. Da sempre utilizzata nella medicina popolare consumata come tisana, succo, tintura, infusione ed è stata anche per molto tempo fumata.