Coronavirus: annuncio del Presidente Giovanni Toti "Domani riunione col governo per concordare la fase tre" (video)

Giovanni Toti pensa già alla fase tre. Dopo aver elencato i dati che vedono il contagio scendere in Liguria, con le terapie intensive occupate stabili da qualche giorno a 35, un numero, come ha sottolineato il governatore, ben al di sotto rispetto alla capacità regionale che ammonta a quasi 200, ndr, Toti ha annunciato la riunione di domani con il governo e i ministri Boccia e Speranza per concordare l'avvio della fase tre, “In attesa - ha aggiunto - che si concretizzi l'accordo sull'autonomia delle regioni”.





Il nodo è sempre quello delle riaperture. “Ieri abbiamo scritto al governo segnalando quello che è possibile riaprire da lunedì: da noi sicuramente il commercio, ristorazione e bar, artigiani per la cura della persona, quindi parrucchieri ed estetisti. Poi c'è tutto il tema dello sport su cui attendiamo di conoscere le linee guida”.Dopo un accenno sul decreto approvato ieri dal governo, che gli uffici regionali stanno realizzando, soprattutto, ha spiegato Toti: “dal punto di vista sanitario perché prevede importanti interventi sanitari che in parte abbiamo già anticipato”.Tornando al tema delle riaperture. Sono molte le incertezze. La regione oggi ha incontrato i rappresentanti delle camere di commercio liguri e le categorie. “Abbiamo chiesto loro di farci avere entro domani le esigenze che ritengono imprescrindibili per una corretta riapertura e la piena sostenibilità economica”.Infine, Toti ha dichiarato di aver concordato insieme al sindaco di Genova Marco Bucci, presidente dell'Anci Liguria, una riunione con i comuni costieri “per cercare di regolare insieme tutte le norme possibili per la sicurezza delle spiagge libere. Attendiamo dai sindaci le loro proposte, noi siamo pronti ad attivarci e dare un sostegno economico”.L'assessore Sonia Viale ha parlato della ripresa delle attività sanitarie: “Entriamo nel pieno della ripresa con l'esigenza di tenere attivi i posti letto secondo le indicazioni ministeriali. Oggi abbiamo fatto una riunione con i direttori generali delle Asl”. Al vaglio la riapertura di ospedali 'free' e altri 'covid' con parti 'free'. Un'altra proposta annunciata dall'assessore alla sanità riguarda la possibilità di esentare i malati covid dal pagamento del ticket. “Necessita di approfondimento, Alisa ha dato incarico di studio per portare a compimento questa importante proposta”.L'assessore ha infine fatto un cenno sui protocolli Inail per le riaperture, definendole “difficili da applicare, noi siamo comunque pronti a fare la nostra parte”.