Imperia: nel prossimo fine settimana doveva svolgersi 'MercatoRetrò', ora si spera di recuperarlo

Il prossimo doveva essere un weekend all’insegna del vintage: auto d’epoca, pezzi di ricambio, antiquariato e ospiti d’eccezione per la 3° terza edizione di 'Mercatoretrò 2020', che doveva svolgersi ad Imperia in Calata Anselmi.

Molti i club motoristici della zona, e non solo, aspettavano questa data per poter essere presenti a questo appuntamento loro dedicato; già dallo scorso novembre erano pervenute le prenotazioni per un posto in prima fila! Grazie ad Autostory & c Imperia erano in previsione tour nell’entroterra alla riscoperta delle nostre tradizioni e della cucina il tutto in collaborazione con vari club come il 'Cave' di Imperia, Amici delle auto e moto d’epoca di Camporosso, Ruote d’epoca Riviera dei fiori, Ccmotoday sezione nordOvest, Federazione Italiana Fuoristrada e tanti altri. Inoltre la partecipazione dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco con mezzi d’epoca e la speciale collaborazione dell’Aire di Torino per festeggiare il centenario della prima trasmissione radiofonica, ospiti di Autostory allo stand di presentazione al Lingotto di Torino nello scorso febbraio.

Il programma, purtroppo, ha dovuto subire grandi cambiamenti e addirittura la sospensione del progetto in fase di studio, a causa dell’emergenza Covid19 che ha stravolto il nostro modo di vivere. Tutto questo, però, non ha tolto la speranza di poter svolgere l’evento (come appreso dall’organizzatore di Mercatoretro’ Giuseppe Lo Sicco) provando a fissare una data nel prossimo mese di giugno, ma una data plausibile potrebbe essere nel mese di settembre, compatibilmente con altri appuntamenti nazionali, a breve ci sarà un incontro con l’amministrazione comunale per decidere il da farsi.