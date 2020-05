Sanremo: nuovamente montata questa mattina di fronte all'ospedale 'Borea' la tenda per il 'triage' (Foto)

E’ stata montata nuovamente la tenda per il ‘triage’ di fronte all’ospedale ‘Borea’. Come avvenuto per il primo montaggio e per la rimozione (il 2 maggio scorso), il lavoro è stato eseguito dall’Aib Protezione Civile di Sanremo.

Il presidio allestito a marzo per fronteggiare l'emergenza Coronavirus era stato smontato anche al ‘Punto di Primo intervento’ di Bordighera. L’accesso al Pronto Soccorso di Sanremo era comunque rimasto dedicato ai pazienti Covid sospetti trasportati con ambulanza.

Più tardi l’Asl 1 comunicherà i motivi del nuovo allestimento della tenda.