Sanremo: è morto a 46 anni Pio Artesi per molto tempo soccorritore delle pubbliche assitenze locali

Ad appena 46 anni è morto Pio Artesi, per tanti anni soccorritore presso le pubbliche assistenze. Da tempo era in cura per una malattia. A darne notizia è stata la compagna.

Qualche tempo fa Pio si era battuto in prima persona con il gruppo 4zampe per l’area cani ad Arma di Taggia e più recentemente invece aveva scritto al Sindaco di Sanremo Alberto Biancheri come simpatizzante di Alcase (Alliance For Lung Cancer, Support And Education).

Tantissimi i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Artesi, persona conosciuta nel mondo dei soccorsi della provincia di Imperia. In molti lo ricordano per il suo spirito simpatico e per la sua grande forza e tenacia.