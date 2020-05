Dal Principato di Monaco: tutti i numeri della 'ripresa', entro giugno tutti i monegaschi verranno sottoposti a test

Sarà obbligatorio fino a domani, nel Principato di Monaco, il telelavoro. Da sabato sarà comunque incoraggiato. E’ questa una delle decisioni prese oggi, nel corso della riunione del comitato congiunto di monitoraggio al Covid-19.

Il Governo ha anche annunciato che il porto di Monaco sarà nuovamente accessibile al pubblico da domani, rispettando le regole del distanziamento sociale. Mentre i negozi sono quasi tutti aperti, in questa prima fase le aziende sono state in grado di riaprire rispettando le regole sanitarie (una persona per 4 metri quadrati, indossando una maschera obbligatoria e la presenza richiesta di gel idroalcolico).

Secondo le stime del Governo, al momento nel Principato si registra un calo del 60% delle presenze. Un diminuzione è leggermente inferiore, per il momento, nel settore dell'abbigliamento, microcomputer, elettrodomestici, telefonia, giocattoli e servizi a persone (parrucchiere, estetica).

Il comitato congiunto di controllo ora si concentrerà sui settori di attività particolarmente colpite dalla crisi, o ancora soggetto a misure di chiusura e che sarà quindi oggetto di misure di sostegno mirate. La graduale ripresa dell'attività è evidente anche nel traffico nel Principato anche se rimane moderato. L’utilizzo dei parcheggi pubblici rimane inferiore rispetto all'anno scorso e, lunedì scorso alle 10, solo alcuni parcheggi erano esauriti. Da martedì l’occupazione totale è di circa il 65%.

Per quanto riguarda i trasporti pubblici, la SNCF ha registrato un aumento di 1.300 viaggiatori rispetto alla settimana del 4 maggio. Lunedì si sono registrati 2219 arrivi e 2067 alla stazione di Monaco. Il dato di martedì, inoltre, mostra che il numero di persone alla stazione aumenta di giorno in giorno, circa il 15% in più. La Compagnia degli autobus, che ha ripreso i suoi soliti orari nei giorni feriali ha registrato, dal 4 al 10 maggio, una frequenza media di 6.720 persone con un massimo di 7.130 e un minimo di 5.570 (venerdì).

Per continuare nella ripresa delle attività, il Governo del Principato ha confermato la volontà di effettuare un test gratuito a tutti i residenti e dipendenti su base volontaria. Saranno contattati all'inizio della prossima settimana per andare ad uno dei due centri di test (Grimaldi Forum ed Espace Léo Ferré). Ad oggi sono disponibili 50.000 test affidabili ed oltre 100.000 altri sono in arrivo. In questo modo entro giugno tutti saranno stati sottoposti a test.