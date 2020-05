cosinonapro: anche a Sanremo bar e locali listati a lutto per chiedere aiuto e regole certe, in molti non riapriranno lunedì (Foto e Video)

Anche molti bar e locali di Sanremo hanno aderito questa mattina all’iniziativa di Fipe Confcommercio: attività listate a lutto con un drappo nero per chiedere aiuto e, soprattutto, regole certe e condivise per la ripartenza. Gli imprenditori chiedono al Governo, oltre a norme più comprensibili e applicabili, anche un’erogazione di liquidità a fondo perduto per porre un minimo rimedio al danno economico generato dal lockdown.

I titolari dei negozi hanno esposto un drappo nero come silenziosa protesta. Rabbia e preoccupazione da parte di chi fonda la propria vita su attività ora seriamente a rischio. “Tutti coloro che si sentono oggi in balia di una pericolosa ed irrispettosa incertezza sono invitati a partecipare per dare un grande segnale al Governo da un territorio che vive di turismo, che con le sue componenti dirette e indirette é il prioritario settore dell’Economia provinciale e che deve essere sostenuto con le giuste ed adeguate misure per poter ripartire” dichiarano da Confcommercio per il lancio dell’iniziativa.

Le interviste

Sotto anche le foto dei commercianti di Ventimiglia, Bordighera e Vallecrosia.