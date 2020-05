Ventimiglia: degrado alle Gallardi, discariche abusive, impianti distrutti e c'è anche chi si installa cancelli nelle scale condominiali

Situazione di degrado nella zona delle Gallardi, dove si trovano le case popolari a Ventimiglia. Sono stati trovati gravi danni in un condominio dove l’Arte (proprietaria degli immobili) ha da poco speso 240mila euro di ristrutturazione.

Ascensori, impianti vari ed illuminazione rotti e c’è anche qualcuno che si è installato cancelli nelle scale condominiali per impedire l’accesso ad altri, ovviamente senza nessuna autorizzazione. Intanto l’Amministrazione comunale tenta di intervenire per riqualificare l’area, ma non è facile.

Vicino alle palazzine sono state rimosse auto abbandonate, scooter bruciati e mai rimossi ma anche macerie e scarti di cantiere abbandonati, in una sorta di discarica abusiva. L’operazione di restyling andrà avanti nei prossimi giorni ma servono interventi importanti per sistemare una zona abbandonata e nel degrado.