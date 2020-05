Santo Stefano al Mare: decisione della Giunta, parcheggi 'blu' e a disco orario ancora gratuiti fino al 31 maggio

L’Amministrazione comunale di Santo Stefano al Mare lascia i parcheggi liberi fino al 31 maggio. La decisione è stata presa dalla Giunta che, al contrario di quanto fatto da Sanremo (ripresa del pagamento dal 4 maggio scorso), non farà pagare le strisce ‘blu’ per un altro mese.

Situazione analoga per le zone a disco orario, dove si potrà parcheggiare liberamente per tutto il mese in corso. Soprattutto per gli spazi a pagamento una buona boccata d’ossigeno per chi sfrutta i parcheggi ‘blu’, in un momento di difficoltà economica per chiunque.