Riva Ligure: in Comune si torna al lavoro ma i dipendenti saranno in sede a giorni alterni per il 'distanziamento sociale'

La Giunta comunale di Riva Ligure ha deliberato il rientro negli uffici del personale ed ha confermato l’esigenza di adottare misure volte a garantire un graduale rientro del personale dipendente presso gli uffici comunali, in modo da evitare la presenza di tutti i dipendenti nella prima fase di rientro.

La dipendente dell’Ufficio Segreteria svolgerà la propria attività lavorativa per 18 ore presso la sede comunale, nelle giornate di martedì e giovedì, e per 18 ore in ‘smart working’ dalla propria abitazione il lunedì, mercoledì e venerdì.

La dipendente dell’Ufficio Demografico, personale e protocollo svolgerà la propria attività lavorativa per 18 ore presso la sede comunale il martedì e giovedì e, per le restanti 18 ore dalla propria abitazione il lunedì, mercoledì e venerdì. L’altro dipendente, che svolge il servizio indifferibile del protocollo comunale, lavorerà presso la sede comunale.

La dipendente che svolge il servizio indifferibile di sportello dell’anagrafe e dello stato civile, svolgerà la propria attività nella sede comunale. I dipendenti dell’Ufficio Tributi/Rsu lavoreranno per 18 nella sede comunale, il mercoledì e venerdì e le restanti in ‘smart working’ il martedì e giovedì.

Per quanto riguarda l’Ufficio di Polizia locale e attività produttive, i tre dipendenti svolgeranno la propria attività, fondamentale nella gestione dell’emergenza epidemiologica in atto, interamente presso la sede comunale. Due dipendenti dell’Ufficio Tecnico lavoreranno in sede e, un terzo lavorerà per 14 ore in comune, il martedì e giovedì e, per 13 ore in ‘smart working’, il lunedì, mercoledì e venerdì.