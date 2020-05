Riva Ligure: conferma della Bandiera Blu, Giuffra "Siamo orgogliosi, una doppietta importante"

"Finalmente, una buona notizia! Parliamo della “Bandiera Blu”, il riconoscimento conferito ogni anno dalla FEE, che, stamattina, ci è stato assegnato in via telematica. Siamo orgogliosi, molto orgogliosi".

Interviene in questo modo il Sindaco di Riva Ligure, Giorgio Giuffra, commentando la conferma della bandiera blu per il suo comune. "Avevamo l'occasione di fare qualcosa che restasse negli almanacchi. Non ce la siamo fatta scappare. La prima doppietta (2019/2020) nella storia cittadina è la nostra grande motivazione per ripartire ancora più determinati. Per incentivare gli imprenditori locali a non mollare. Forza e coraggio, Riva. Insieme ce la stiamo facendo!"