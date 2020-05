Lo speciale Coronavirus torna in diretta nel pomeriggio: parleremo di crisi sociale e solidarietà in provincia di Imperia

Alle 14.30 discuteremo in diretta di come i contraccolpi economici della crisi abbiano aperto una questione sociale, che coinvolge centinaia di nuclei familiari sul territorio provinciale, in difficoltà nel mettere in tavola pranzo e cena. Quanto durerà questo aspetto dell’emergenza? Quali sono le attività messe in campo per aiutare chi è più in difficoltà? Quali sono le prospettive di crisi e solidarietà nei prossimi mesi?

Porremo queste e altre domande al presidente di Spes Ventimiglia Matteo Lupi, al direttore della Caritas di Sanremo Maurizio Marmo, al presidente della Croce Rossa di Imperia Giuseppe Giannattasio, e l’attivista della rete Imperia Solidale Sara Zaghi.

Chi volesse seguire in diretta la trasmissione potrà farlo aprendo la home page del nostro giornale, oppure andare sulle pagine Facebook di Sanremo News e ImperiaNews. Chi la vorrà invece vedere sul proprio televisore (è necessario uno smart tv con installata l’applicazione di YouTube) potrà farlo andando sul canale ‘Il Nazionale’. I lettori dei nostri giornali potranno anche inviare domande attraverso le nostre pagine Facebook e You Tube.